I limiti di velocità sono dei divieti visti con un certo fastidio dagli automobilisti, ma introdotti dal Codice della Strada per salvaguardare la loro stessa salute, oltre a quella di chi gli gira intorno. Troppo incidenti sono costati la vita per via dell’eccessiva velocità di auto e moto. Anche in autostrada vige il divieto di non superare i 130 km/h. Tuttavia, in alcuni casi si può anche procedere più rapidamente? La velocità è rilevata con gli Autovelox, che, non essendo delle macchine precise al 100%, sono soggette ad una certa percentuale di errore. Il Codice della Strada, per tale ragione, ha previsto una certa tolleranza sui limiti di velocità in base al dato rilevato. Parliamo, in concreto, di una riduzione del conteggio che tiene in considerazione un possibile difetto strumentale del dispositivo.

Il limite diventa di un massimo di 136 km/h. A 137 scatta la multa, quindi attenzione al contachilometri. Per capire a quanto corrisponde la soglia da non superare basta fare qualche calcolo. Fino a 100 Km/h viene applicato uno sconto di 5 Km/h: oltre questa velocità è tollerato il 5% del valore in eccesso. In altre parole, la tolleranza dell’autovelox con limite a 50 Km/h è di 5 Km/h, quindi è permesso arrivare fino a 55 Km/h. Mentre per un autovelox con limite 70 Km/h la tolleranza è di 3,5 Km/h, per cui la multa scatta dai 74 Km/h. Per un limite di 90 Km/h vige una tolleranza di 4,5 Km/h: in questo caso le multe scattano a partire da 95 Km/h. Infine, la tolleranza dell’autovelox in autostrada con limite 130 Km/h è di 6,5 Km/h, quindi la sanzione scatterà a partire dai 137 Km/h.

A quanto ammontano le multe? Per uno scarto inferiore a 10 Km/h la sanzione è compresa dai 42 ai 173 euro, che sale dai 173 a 695 euro se si eccede dai 10 a 40 Km/h. Tra i 40 Km/h e i 60 Km/h è previsto un pagamento compreso tra i 544 ed i 2174 euro. Oltre 60 Km/h in più, infine, la multa prevede un’ammenda da 847 euro fino ad un massimo di 3389 euro.

