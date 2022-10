Un eccezionale smartphone, ottimo per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, è disponibile oggi, giovedì 20 ottobre, su Amazon in super offerta al prezzo di 349,90 euro (invece di 499,99 euro di listino): si tratta del fantastico Oppo Reno6 5G, nella versione italiana e nelle colorazioni Artic Blue e Stellar Black. Il device è venduto e spedito dall’e-commerce e se siete clienti iscritti al servizio Prime la consegna è gratuita e non sono previsti ulteriori costi aggiuntivi. Inoltre, avrete la possibilità di acquistare il prodotto scegliendo due modalità di pagamento: in un’unica soluzione oppure in 5 comode rate mensili da 69,98 euro ognuna. Adesso, andiamo a vedere insieme quali sono le principali specifiche tecniche e caratteristiche del dispositivo del produttore cinese.

Oppo Reno6 5G (Dual SIM) presenta un display AMOLED da 6,43 pollici FHD+ 2,5D con frequenza di aggiornamento a 90Hz e sblocco per l’impronta sotto lo schermo. Alimentato dal processore MediaTek Dimensity 900 con modalità gaming, system booster e Z-Axis Linear Motor, e grazie al 18.4% in più di CPU e +11.1% di GPU le prestazioni sono nettamente migliorate al tal punto da essere equiparato al Qualcomm 750. Il SoC è supportato da 8GB di memoria RAM espandibile + 128GB di capacità di immagazzinamento dati della memoria. Come tecnologia di connettività il dispositivo sfrutta il Bluetooth, invece il Wi-Fi come tecnologia di comunicazione wireless.

Quanto al comparto fotografico, a bordo dell’Oppo Reno6 5G troviamo sul retro una tripla fotocamera con sensore principale da 64MP A.I. dotata di tecnologia video e foto ritratto con effetto Bokeh, un ultra-grandangolare da 8MP ed un sensore macro da 2MP. La fotocamera anteriore è da 32MP. Il dispositivo integra una batteria da 4300mAh, con supporto di ricarica rapida SuperVOOC 2.0 da 65W, con Super Power Saving Mode e Super Night time Standby. Occorrono solo 5 minuti di ricarica, 4 ore di riproduzione video, 34 minuti per una ricarica completa e in sicurezza. Insomma, un bel gioiellino da non farsi scappare!

