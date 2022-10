La Vita in Diretta non va in onda oggi e ancora una volta la Rai conferma la voglia di voler affidare argomenti ‘tecnici’ a chi di dovere. Il risultato di questa operazione è che oggi Alberto Matano rimarrà in panchina mentre la politica monopolizzerà il pomeriggio della prima rete Rai magari a favore della sua diretta concorrente, Canale5 con Barbara d’Urso.

Proprio qualche minuto fa la Rai ha annunciato sui social che La Vita in Diretta non va in onda per lasciare spazio allo speciale “Verso il nuovo Governo” in onda a partire dalle 16.50 circa. Ecco il messaggio rilasciato sui social:

Dalle 16.50 alle 18.45: Speciale @Tg1Rai "Verso il nuovo governo".

Lo speciale TG1 andrà avanti per tutto il pomeriggio, fino alle 18.45, mettendo insieme i pezzi di queste consultazioni e sperando di avere i primi nomi della nuova squadra di Governo guidata da Giorgia Meloni. I fan avrebbero preferito seguire Alberto Matano e il suo stesso programma avrebbe potuto occuparsi di politica ma, a quanto pare, la rete ha preferito così.

Al momento Alberto Matano sui social non ha commentato la notizia della mancata messa in onda ma sicuramente sarebbe stato contento di andare in scena se non altro per fare in diretta gli auguri al suo ‘amor’, la bella collega e amica Mara Venier. Sui social il conduttore ha già fatto i suoi auguri alla conduttrice di Domenica In ma i fan aspettano la conferma ufficiale del suo stop oggi pomeriggio e, a quel punto, siamo sicuri che le polemiche non mancheranno.