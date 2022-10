Sta girando in queste ore sui social la notizia su Enrico Papi morto. Colpa dei soliti titoli ingannevoli, che ci costringono a parlare del conduttore per motivi differenti rispetto a quanto riportato in passato sul nostro magazine. I soliti siti alla ricerca di facili visualizzazioni, infatti, ci stanno proponendo contenuti decisamente disallineati rispetto a quanto annunciato nel titolo. Ricorrere ad espressioni tipo “non ce l’ha fatta” e “tutti ci hanno sperato fino all’ultimo”, infatti, denota chiaramente la volontà di prendere per i fondelli il lettore, che solo aprendo il link capisce che in realtà il diretto interessato non sia passato a miglior vita.

Utenti presi in giro con titoli su Enrico Papi morto: la fake news del giorno spopola sul web

Insomma, la classica presa in giro per il pubblico, in merito ai titoli che stiamo leggendo su Enrico Papi morto, in merito alla solita bufala del giorno che sta girando tanto sui social. Come stanno le cose? Tutto ruota attorno ai problemi di share della sua trasmissione, a conferma del fatto che alcuni redattori ricorrono a qualsiasi espediente pur di ottenere click ingannando il pubblico. Appare chiaro, infatti, che passare da tematiche inerenti l’audience ai titoli che usano espressioni come quelle riportate ad inizio articolo, non sia propriamente il massimo.

Visto che questa pratica non verrà cestinata oggi o domani da siti del genere, non ci resta altro da fare che prestare la massima attenzione ai titoli fraudolenti, evitando di concedere click a chi non li merita. Approfondiamo altrove, in modo tale da rendere inefficaci strategie del genere, ricordando a tutti che il conduttore sia vivo e vegeto. Insomma, massima attenzione e state alla larga da determinate fonti.

Bufala, dunque, la storia di Enrico Papi morto, con buona pace di chi stava alimentando la fake news del giorno a proposito di un conduttore che tendenzialmente resta tra i più amati in Italia. Indipendentemente dai dati che emergono dallo share.

