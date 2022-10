Il Principe cinematografico cercava moglie, Emanuele Filiberto – già felicemente coniugato – cerca una squadra. O meglio Emanuele Filiberto la squadra vuole salvarla. La vicenda tragicomica riguarda la società calcistica Savoia di Torre Annunziata fondata nel 1906. E’ un club persino più antico del Napoli fondato nel 1926.

I fondatori decisero d’intitolarla ai Savoia assumendo come insegna lo scudo sabaudo. Ed è proprio questo nobile lignaggio che ha indotto Emanuele Filiberto ad assumere l’iniziativa per salvare la società intitolata ai suoi avi finita in burrascose vicende giudiziarie (leggi di più).

ARTICOLI CORRELATI

Emanuele Filiberto ha scritto una nobile ed ispirata lettera aperta. Ha riportato il suo grido di dolore per vedere il nome dei Savoia trascinato nella polvere ed ha annunciato la costituzione di un comitato di salute pubblica per salvare l’onore sabaudo e permettere al Savoia di proseguire la propria attività agonistica.

Sentimenti nobilissimi ma senza alcun impegno economico. In perfetto stile Savoia. Emanuele Filiberto , come il suo antenato Vittorio Emanuele III, nel momento della battaglia lancia proclami ma resta al riparo nelle retrovie inviando gli altri al fronte. Nella lettera Emanuele Filiberto ben precisa che il comitato di salute pubblica da lui costituito non è un comitato finanziatore. D’altro canto, noblesse oblige, il vile pecunio non è affare per principi seppur da operetta come nel caso del rampollo di Casa Savoia.

Senza voler scomodare la Storia, che ha già bocciato senza appello i Savoia, questa iniziativa di Emanuele Filiberto mi sembra ispirata più dal desiderio di accendere qualche riflettore sulla sua persona piuttosto che realmente dare un contributo concreto e reale alla salvezza della gloriosa società sportiva. In questo momento il Savoia ha bisogno di una guida solida, seria ed affidabile dal punto di vista economica. I proclami e le trovate pubblicitarie come quella di Emanuele Filiberto non servono a nulla. Anzi rischiano addirittura di esser perniciose.

Continuiamo a leggere Optimagazine: Sport ed attualità, Cinema e Serie Tv, Musica e spettacoli, Tecnologie (leggi di più)