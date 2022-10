Sono stati ufficialmente svelati i concorrenti di X Factor 2022, quelli che accedono ai Live Show in diretta dalla prossima settimana. La fase cruciale di X Factor 2022 è infatti attesa ai blocchi di partenza per giovedì 27 ottobre, in diretta su Sky Uno ogni giovedì e in replica il mercoledì di Tv8, in chiaro.

I 12 concorrenti di X Factor 2022 hanno superato numerose prove di selezione. Sono partiti dalle Audition per poi approdare ai BootCamp e infine alla Last Call. All’Ultima Chiamata hanno preso parte 6 concorrenti per team per un totale di 24 concorrenti, selezionati attraverso lo switch delle sedie dei BootCamp.

Nel corso della Last Call, ogni giudice ha potuto riascoltare i 6 concorrenti selezionati ed è stato chiamato a scegliere La Rosa dei 3 concorrenti da portare ai Live Show all’interno del proprio roaster. Un’unica condizione: che ci sia almeno una band per team. Così, gli Omini e i Disco Club Paradiso hanno avuto accesso immediato alla fase in diretta saltando ufficialmente la Last Call. Fanno rispettivamente parte del team i Fedez e di quello di Dargen D’Amico che nella fase della Last Call scelgono quindi solo altri due concorrenti.

Una serata ricca di emozioni, che ha visto Ambra commuoversi più volte, quella che precede i Live Show. Adesso finalmente ci siamo. Ecco i 12 concorrenti di X Factor 2022.



FEDEZ:

Omini, già ammessi ai Live Show in quanto unica band del roaster di Fedez

Linda Riverditi, colei che ha conquistato anche i Maneskin

Gaia Eleonora Cipollaro (Dadà)

AMBRA:

Matteo Siffredi

i Tropea

Lucrezia Maria Fioritti



DARGEN D’AMICO:

Disco Club Paradiso, già ammessi ai Live Show in quanto unica band del roaster di Dargen D’Amico

Matteo Orsi

Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta)

RKOMI:

Santi Francesi

Giorgia Turcato (Didì)

Jacopo Rossetto (in arte Iako)



Continua a leggere su optimagazine.com