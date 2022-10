La Last Call di X Factor 2022 si terrà stasera su Sky Uno e verrà trasmessa mercoledì prossimo in chiaro su TV8. Cosa vedremo all’ultima chiamata? Per i concorrenti è questa l’ultima opportunità per accedere ai Live Show in diretta, al via la prossima settimana.

Il meccanismo per individuare gli artisti in gara quest’anno cambia. Vedremo nuovamente i quattro giudici – Ambra, Rkomi, Fedez e Dargen D’Amico – alle prese con le selezioni dei concorrenti dei rispettivi team.

Il meccanismo della Last Call di X Factor 2022

Ogni giudice ritroverà i 6 artisti promossi nel corso del proprio Bootcamp e torneranno le temute sedie. Tutti i concorrenti si esibiranno nuovamente e si sottoporranno al giudizio del coach di categoria. Sarà quindi il giudice, ancora, a decidere chi potrà conservare la sedia e chi invece dovrà lasciarla.

Stavolta i posti sono solamente 3 per team per un totale di 12 concorrenti da ammettere ai Live Show in diretta.

Alla fine della Last Call di X Factor 2022, quindi, ciascuno dei quattro avrà sul palco solo il trio che comporrà ufficialmente la propria squadra.

Fedez arriva alla Last Call con:

Filippo Ricchiardi (in arte Fil Ricchiardi)

Marco Zanini

Wiem

Gaia Eleonora Cipollaro (Dadà)

Linda Riverditi, colei che ha conquistato anche i Maneskin

Omini, già ammessi ai Live Show in quanto unica band del roaster di Fedez

Ambra Angiolini arriva alla Last Call con:

Cecilia Quaranta (Talea)

Matteo Siffredi

i Nervi

Francesca Rigoni (Inverno)

i Tropea

Lucrezia Maria Fioritti

Dargen D’Amico arriva alla Last Call con:

Irene Pignatti (Prim)

Martina Baldaccini (Marla)

Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta)

Matteo Orsi

Cinzia Zaccaroni

Disco Club Paradiso, già ammessi ai Live Show in quanto unica band del roaster di Dargen D’Amico

Rkomi arriva alla Last Call con:

Delì Lin

Manal Harchiche (Manel)

la band The violet end

Jacopo Rossetto (in arte Iako)

Santi Francesi

Giorgia Turcato (Didì)

