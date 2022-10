Il Samsung Galaxy S23 si appresta a giungere sul mercato, molto probabilmente, il prossimo mese di gennaio 2023, con una fotocamera innovativa da 200 MP, almeno per quanto riguarda il modello Ultra della prossima linea top di gamma. Dopo tre anni in cui si è puntato su un sensore principale da 108 MP, il passo in avanti sarebbe pronto con una propria soluzione hardware, tra l’altro già in suo da Xiaomi. Peccato, tuttavia, che la strategia di implementazione della novità potrebbe non essere delle migliori, almeno stando a quanto trapelato fino a questo momento e riportato da una fonte autorevole come SamMobile.

Novità in dettagli

Per quanto il Samsung Galaxy S23 sarà dotato di sensore principale da 200 MP, sembra quasi già scontato che lo smartphone non scatterà di default nella sua piena risoluzione. Secondo quanto trapelato fino a questo momento invece, dovrebbe scattare immagini da 12,5 MP con la tecnologia del binning dei pixel ossia grazie al processo che unisce più pixel piccoli in uno più grande. La soluzione da 200 MP dovrà dunque essere selezionata dai possessori della futura ammiraglia: il motivo di una simile scelta è riconducibile alla volontà di preservare memoria del telefono nel caso di scatti meno importanti che non richiedono un grado di dettaglio e risoluzione maggiore.

Se pensiamo all’attuale Samsung Galaxy S22 Ultra, la fotocamera principale da 108 MP comporta il salvataggio di immagini con una dimensione 4 o 5 volta maggiore rispetto agli scatti ottenuti con unità da 12 MP. Possiamo dunque solo immaginare che l’ingombro del risultato di un sensore da 200 MP sarebbe più che mai importante e per questo non scelto di default dal produttore. Quello che però stupisce è che sembrerebbe non essere contemplata la scelta di collocarsi su una via di mezzo, con la possibilità di scattare a 50 MP, alternativa prevista invece da concorrenti come Xiaomi. La volontà di non fornire il giusto compromesso tra immagine di buona qualità e un peso intermedio dello scatto appare alquanto rischiosa.

Tutto quanto riportato oggi, sebbene frutto di anticipazioni di una fonte riconosciuta come SamMobile, resta nell’ambito dei rumor. Nelle prossime settimane, sempre prima del lancio della nuova gamma top premium di inizio 2023, potremo ricevere al riguardo conferme o smentite.

