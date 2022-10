Fiorello torna in Rai ma non su Rai1, come precedentemente comunicato. Il Mattatore è stato oggetto di un braccio di ferro tra il telegiornale del primo canale Rai e i vertici di Viale Mazzini e non ce l’ha fatta a spuntare. Ma meglio così. Il suo format si adatta di certo ad un canale molto più giovane come aspira ad essere la nuova programmazione di Rai2.

Dopo aver accolto il ritorno di Alessandro Cattelan, su Rai2 approderà anche Fiorello con una versione rivisitata della sua EdicolaFiore. Il nuovo show di Fiorello, in onda di mattina presto, si chiamerà Viva Rai2, un cambio nome obbligatorio vista l’impossibilità di accedere al palinsesto di Rai1. Ha vinto il tg1, che voleva tenere Fiorello il più lontano possibile dal canale.

La striscia mattutina di Fiorello, infatti, sarebbe dovuta andare in onda al posto del Tg1 Mattina, una decisione che non ha per niente trovato l’appoggio della redazione del telegiornale.

Il risultato è presto detto. In Rai c’è un accordo: Fiorello approderà comunque in televisione con il nuovo format ma da Rai1 si sposterà su Rai2. Viva Rai2 occuperà una striscia di buon’ora sul secondo canale Rai. L’orario non è ancora noto in modo preciso ma dovrebbe andare in onda tra le 7 e le 8.30 scontrandosi – forse – proprio con il tg1 della mattina.

Ma non tutti i mali vengono per nuocere: spostandosi dal primo al secondo canale Rai, si stima che Fiorello possa beneficiare di ottimi ascolti, di gran lunga – in percentuale – superiori a quelli che la Rete è abituata ad ottenere nella stessa striscia mattutina.

