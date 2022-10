Via le attrici e dentro una giornalista per la nuova edizione di uno dei programmi di punta del prime time di Rai3: ci sarà Emma D’Aquino al timone di Amore Criminale al via oggi, 20 ottobre. Chi segue il programma sa bene che porta sullo schermo storie di violenze e di presunti amori che si trasformano spesso in trappole mortali e anche quest’anno sarà lo stesso. Amore Criminale, in onda dal 2007, prenderà il via domani, alle 21.25, con la storia di Antonia, uccisa nel 2012 a soli 43 anni dal suo ex compagno e padre del suo terzo figlio.

Ogni puntata è dedicata al ricordo di una vittima di femminicidio la cui storia viene ricostruita approfondendo sia gli aspetti psicologici che quelli giudiziari e, in particolare, quella di Antonia in onda questa sera sarà incentrata sull’intervista alla figlia della vittima, Florencia, a capo di un’associazione per gli orfani di femminicidio.

Emma d’Aquino da questa sera sarà al timone del programma e in un’intervista all’ANSA ha rivelato: “Sono contenta di questa nuova avventura, è sempre come fosse la prima volta. Il caso di Antonia, a differenza di altre situazioni in cui emerge la debolezza caratteriale della donna, non presenta questo aspetto. Lei era una donna forte, ma ha avuto la sfortuna di incontrare quest’uomo. E’ diventata vittima delle sue bugie, ma quando le ha scoperte, ha avuto la forza di reagire”.

Domani sera ad #AmoreCriminale @emmadaquino vi racconterà le storie di due donne: quella di Antonia, che ha chiesto aiuto molte volte ma è stata lasciata sola anche dallo stato e quella di Florencia, sua figlia, rimasta tragicamente orfana.@RaiTre alle 21:25 pic.twitter.com/L1yu50GhFF — Amore Criminale (@AmoreCriminal) October 19, 2022

Poi continua spiegando quanto importante sia il programma di denuncia di Rai3: “Arrivano tantissime mail alla casella di Amore Criminale. Alcune sono commoventi: le donne ci ringraziano per averle aiutate a capire che nella storia che stavano vivendo c’era qualcosa di sbagliato. Ci ringraziano e ci spronano a continuare. Questa è la funzione del servizio pubblico”.