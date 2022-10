Il prossimo top di gamma OnePlus 11 dovrebbe arrivare tra la fine di questo e l’inizio del prossimo anno, con codice PHB110. Il device dovrebbe montare uno schermo AMOLED LTPO da 6.7 pollici di tipo curvo e con risoluzione di 3216 x 1440 pixel, oltre che ad un refresh rate di 120Hz. Non è ancora stato lanciato, ma il OnePlus 11 dovrebbe montare il processore Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm, con 16GB di RAM e 256GB di storage interno.

La batteria avrà una capacità di 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 100W. Il sistema operativo di riferimento corrisponderà all’OxygenOS 13 basato su Android 13. La fotocamera posteriore dovrebbe presentare un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 48MP ed un teleobiettivo (x2) da 32MP (non dovrebbero esserci dubbi sulla collaborazione di Hasselblad). La fotocamera frontale, integrata in un foro collocato in un angolo in alto a sinistra del display, avrà una risoluzione di 32MP, pertanto in grado di scattare foto più che accettabili (anche se non straordinariamente belle).

Il OnePlus 11, così com’è sopra descritto, aggiungerà ben poco al precedente OnePlus 10 Pro, ad eccezione del processore Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm, che dovrebbe garantire anche un certo salto di qualità sul fronte autonomia, oltre che sulle prestazioni generali (non che sia poco). Vedremo se poi il produttore cinese deciderà di lanciare sul mercato il OnePlus 11 Pro, che potrebbe veramente fare la differenza (al momento non risulta nei programmi dell’OEM, anche se la cosa non è da considerare del tutto fuori ogni discussione futura). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

