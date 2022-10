Le reazioni WhatsApp sono sempre più importanti all’interno delle chat, in particolar modo quelle di gruppo. Senza creare confusione, in effetti, le reaction risultano essere come i feedback più immediati e precisi forniti per un determinato contenuto nella conversazione. In queste ore poi, la versione beta per iOS del servizio di messaggistica siglata come la 22.22.0.73 introduce una preziosa novità che potrebbe far comodo in specifici casi.

Dopo un primo momento in cui le reazioni WhatsApp sono state utilizzate in un numero limitato di 6 soluzioni, nelle conversazioni è stato reso possibile l’utilizzo di qualsiasi emoji come reazione appunto ad un contenuto, Questa prima novità ha contribuito ad aumentare il ricorso alla funzione, anche a diversificare notevolmente l’utilizzo di emoticon da parte dei diversi utenti nelle chat di gruppo. Ebbene, ragionando su questo passo in avanti, gli sviluppatori hanno pensato bene di lavorare a quanto presente nell’ultima beta per iPhone del servizio: da adesso, in abbinamento ad un contenuto, sarà visibile il dettaglio di 4 emoji diverse utilizzate in qualità di reazioni e non di tre, come accaduto fino a questo momento.

L’immagine di inizio articolo, fornita dal leaker WABetaInfo, spiega meglio l’ultima novità. Come risposta ad una nota testuale, direttamente in chat, ora gli utenti potranno visualizzare fino a 4 reazioni WhatsApp diverse prescelte dai partecipanti di un gruppo. Dunque accadrà che immediatamente e a colpo d’occhio, qualunque utente potrà conoscere la maggior parte dei feedback di colleghi, amici, parenti. Esplodendo la sezione delle reaction poi, come sempre, sarà possibile ottenere il dettaglio di chi e quanti hanno utilizzato degli emoji piuttosto che altri per far conoscere i propri sentimenti, la propria opinione.

Perché l’ultima novità WhatsApp potrebbe essere utile? Avere un maggiore dettaglio sulle reazioni già nelle chat potrebbe, ad esempio, venire in aiuto nel caso in cui proprio le reaction vengano utilizzate per costruire dei sondaggi in chat, come spiegato in questo approfondimento. Ad ogni modo, avere più informazioni direttamente nella schermata della chat collettiva non guasterà in via generale e magari spronerà pure tenti utenti ad esprimersi con le pratiche e funzionali emoji di reazione.

Continua a leggere su optimagazine.com