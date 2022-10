Un Medico in Famiglia è una di quelle fiction cult di casa Rai e il personaggio di Nonno Libero (così come il resto della famiglia Martini) ha saputo tenere incollato allo schermo intere generazioni fino a quando non si optò per la sua fine. Non è la prima volta che si parla di un ritorno di Un Medico in Famiglia con un seguito con Nonno Libero sicuramente protagonista ma, al momento, il sogno dei fan si è infranto contro un muro di realtà ma la novità importante oggi arriva da Netflix.

La piattaforma da oggi metterà a disposizione dei propri abbonati le prime quattro stagioni della fiction di Rai1 con Lino Banfi, Giulio Scarpati e Pietro Sermonti riportandoci indietro, alla fine degli anni ’90 quando la famiglia Martini ha debuttato in prima serata rimanendo salda al suo posto per dieci stagioni. Per adesso sulla piattaforma streaming è possibile fare una maratona delle prime quattro stagioni soltanto ma le stagioni successive verranno rese disponibili in seguito.

La trama di Un Medico in Famiglia

Per chi non lo sapesse ancora, Un Medico in Famiglia racconta del dottore vedevo con tre figli che vive a casa Martini con suo padre raccontando le dinamiche familiari e lavorative alla ASL sperimentale in cui lavora. Nelle prime due stagioni sarà lui il protagonista fino a quando deciderà di abbandonare Un Medico in Famiglia per dedicarsi ad altro lasciando il suo posto a Pietro Sermonti e giustificando la sua assenza con un trasferimento in Australia per intraprendere la carriera da ricercatore.

Scarpati comparirà nuovamente come guest nel corso della terza e quarta stagione per poi tornare regular dalla sesta all’ottava stagione. Mentre qualcuno ha già iniziato la maratona della fiction, altri sono sul piede di guerra facendo notare che per questo tipo di prodotti c’è lo streaming Rai e non c’è bisogno di approfittare di chi paga l’abbonamento a Netflix proprio per non essere costretto a vedere alcuni prodotti come questo. Dove penderà l’ago della bilancia? Lo diranno le visualizzazioni.