Teresa Langella al Grande Fratello Vip? Si fanno sempre più insistenti le voci dell’arrivo di nuovi concorrenti nella casa del reality di Canale5 a cominciare proprio dalla bella ex tronista che da anni ormai vive contenta al fianco del suo Andrea del Corso. Il corteggiatore, dopo il no, è tornato sui suoi passi diventando il compagno della bella conduttrice radiofonica e influencer che adesso potrebbe portare la sua storia nella casa.

Basta osservare le sue storie sui social per capire che la bella napoletana risulta attualmente chiusa in casa e questo potrebbe essere compatibile con la richiesta di un periodo di quarantena prima di varcare la porta rossa proprio per evitare che il Covid arrivi al GF, è solo una fantasia dei fan? Sul web si fanno sempre più insistenti le voci che ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip non sarà solo Teresa Langella ma che al suo fianco potrebbero varcare la porta rossa anche due ex, un uomo e una donna.

In particolare, si parla dell’arrivo di sei concorrenti a cominciare proprio da Helena Prestes, modella brasiliana, nota soprattutto per aver avuto un flirt in passato sia con Daniele Del Moro e con Antonino Spinalbese. Come se non bastasse, la giovane potrebbe essere una spalla per la bella Nikita Pelizon visto che è già stata sua compagna a Pechino Express.

A lei potrebbe unirsi Max Bertolani, ex fidanzato di Pamela Prati, pronto a portarla all’altare. Al momento non vi è ancora una conferma ufficiale ma non ci vuole poi molto a capire che Alfonso Signorini è pronto a sfruttare al massimo la showgirl sarda fino a quando, per un motivo o per un altro, non lascerà il programma.