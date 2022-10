Tapiro a Fedez e Chiara Ferragni per la frase infelice al figlio Leone e apparsa su Instagram, per poi essere rimossa. La storia è stata caricata inizialmente con audio, poi senza audio. L’audio che ha indignano il web era quello della tata che chiedeva a Leone di posare per l’ultima foto insieme, da condividere sui social. Inizialmente la voce sembrava essere quella di mamma Chiara ma ad un ascolto attento si scopre che è la tata colei che spinge Leo a posare nella foto di famiglia.

“Fai un sorriso, poi puoi tornare a disegnare”, la richiesta della tata a Leo per quell’ultimo scatto felice da condividere su Instagram. Alle polemiche della rete risponde adesso Fedez, nel ricevere il Tapiro d’oro di Striscia La Notizia che gli viene consegnato da Valerio Staffelli.

Il rapper sostiene di non strumentalizzare i figli per guadagni facili. Né Leone, né Vittoria vengono coinvolti nei contenuti social con il fine di monetizzare. Si trattava semplicemente di una foto di famiglia, in occasione dei festeggiamenti per il compleanno di Fedez.

“Era il momento dello spegnimento delle candeline e la tata ha solo chiesto a Leone di smettere di disegnare, fare un sorriso e poi riprendere a disegnare”, spiega Fedez. “In Italia esistono un sacco di famiglie che monetizzano attraverso i figli, ma non siamo noi quelli a cui andare a bussare alla porta. Non facciamo pubblicità con i nostri figli, ma delle semplici foto”, aggiunge.

Per Fedez è il settimo Tapiro d’Oro di Striscia La Notizia. “A breve vincerò un frigorifero portatile”, ironizza il rapper nel ricevere la nuova statuetta da Staffelli che ripercorre la vicenda.

