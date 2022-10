Ci sono alcuni importanti aggiornamenti raccolti in queste ore a proposito dei biglietti di Fiorentina-Inter. L’entusiasmo ritrovato tra i supporters nerazzurri, dopo le recenti prestazioni della squadra di Inzaghi, potrebbe contribuire a dar vita ad un interessante colpo d’occhio al Franchi in vista dell’anticipo di sabato sera. Difficilmente ci sarà lo stesso sold out che vedremo all’Olimpico di Roma 24 ore dopo, visto che la sfida tra i giallorossi ed il Napoli capolista ci regalerà una cornice di pubblico straordinaria come anticipato nella giornata di ieri con un altro articolo.

Come va la vendita dei biglietti di Fiorentina-Inter: tra settore ospiti e pubblico viola che vuole esserci

Tuttavia, indicazioni interessanti ci stanno arrivando anche a proposito dei biglietti di Fiorentina-Inter. La pagina ufficiale dove è possibile procedere con l’acquisto dei tagliandi, infatti, ci dice in buona sostanza che il settore ospiti, in grado di ospitare circa 2.500 sostenitori nerazzurri, sia già in fase di completamento. Il tutto, nonostante la vendita libera ampliata anche a questi posti sia scattata solo nella giornata di lunedì.

Visto il grosso seguito che l’Inter ha nel capoluogo toscano, associato al fatto che i biglietti di Fiorentina-Inter stiano andando a ruba nel settore ospiti dedicato a chi sostiene i ragazzi di Inzaghi, ci sono buone probabilità che molti altri tifosi siano sparpagliati al Franchi. Non c’è gemellaggio tra le due tifoserie, ma neppure quel clima di ostilità che a Firenze, per intenderci, si respira quando arrivano Juventus o Napoli.

Insomma, prepariamoci ad una significativa spinta per la vendita dei biglietti di Fiorentina-Inter, in vista di una partita destinata ad essere molto divertente. Entrambi gli allenatori prediligono un calcio offensivo, ragion per cui dovremmo goderci uno spettacolo particolarmente interessante in occasione di un match molto delicato per entrambe le squadre sabato prossimo.

