Malgrado sia stato presentato in via ufficiale il mese di febbraio scorso, il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (2022) rappresenta ancora oggi uno degli smartphone più interessanti, completi e preferiti da un’ampia fetta di persone. Tuttavia, qualora foste propensi ad acquistare questo super device, non potete farvi scappare l’incredibile offerta di oggi, mercoledì 19 ottobre, al minimo storico su Amazon. Il dispositivo, infatti, è disponibile al prezzo di 949 euro (invece di 1279 euro di listino) nella colorazione Green e nella versione italiana. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce ed è possibile acquistarlo in due modalità di pagamento: in un’unica soluzione oppure in 12 comode rate mensili da 79,09 euro.

Un’ulteriore novità della versione venduta da Amazon oltre al caricabatterie incluso nella confezione, è garantito anche l’accesso a ben due promozioni: la prima prevede di ricevere un abbonamento semestrale a DAZN in modo gratuita; la seconda consente di usufruire di uno sconto acquistando un wearable in bundle. Detto questo, andiamo a vedere insieme i principali dettagli e caratteristiche tecniche offerte dal gioiello premium del colosso sudcoreano. Il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, venduto nel taglio 8 + 128GB, presenta uno straordinario display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con refresh rate adattivo da 120Hz e 1,750 nits di massima luminosità, grazie alla quale la luce solare non è più un problema. Il device è progettato appositamente per garantire un’elevata visibilità all’aperto, lo schermo del cellulare assicura una vista chiara e nitida anche in pieno giorno ed è alimentato dall’ultimissimo Exynos 2200 e nuovo processore grafico realizzato con AMD.

Offerta Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone... La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la...

S Pen integrata nel design di Galaxy S22 Ultra 5G. Estrai S Pen e...

Il contenuto energetico della batteria intelligente e ultrapotente al litio è di 5000mAh, che si adatta all’uso del vostro Samsung Galaxy S22 Ultra andando ad ottimizzare i consumi e garantendovi più tempo di utilizzo per il vostro smartphone. Inoltre, il dispositivo viene venduto anche con l’utilissima S Pen ed entrambi possiedono l’impermeabilità IP68. Quanto al comparto fotografico, troviamo sul retro ben quattro fotocamere, di cui un sensore principale da 108MP, un grandangolare e due zoom, di cui uno da 10x. Quanto alla selfie-cam la fotocamera è stata aggiornata a ben 40MP. Insomma, avrete tra le vostre mani un vero e proprio gioiello tecnologico.

