Sono in partenza i pagamenti INPS: ecco quanto ancora bisognerà aspettare per disoccupazione Naspi, bonus e reddito di cittadinanza. Come riportato da ‘tg24.sky.it‘, l’indennità di disoccupazione Naspi non viene pagata a tutti i richiedenti nello stesso momento, ma seguono l’ordine di presentazione della richiesta e la residenza dell’utente. Potrete verificare la data di accredito accedendo al fascicolo previdenziale My INPS. Vi ricordiamo che dal 15 al 20 ottobre scatteranno anche i pagamenti relativi al bonus 200 euro a integrazione della Naspi. Sarà consentito prendere visione del pagamento dall’area personale di My INPS (che vi consigliamo sempre di consultare per qualsiasi perplessità possiate avere, ancora prima di rivolgervi ad altri esperti).

Il contributo spetta a chi non ha beneficiato del sostegno a luglio, agosto e settembre. Per quanto riguarda il bonus Irpef 100 euro, l’indennità è partita il 17 ottobre e proseguirà fino alla fine della giornata odierna (parliamo dell’ex Bonus Renzi, per intenderci). Il contributo arriva ogni mese nella busta paga dei dipendenti ed a chi riceve la Naspi ad integrazione.

Dal 15 ottobre sono anche partiti i pagamenti del reddito di cittadinanza per chi ne ha fatto richiesta fino a due mesi fa, per quelli che hanno ricevuto la 18esima mensilità ad agosto (richiedendo il rinnovo per settembre) e quanti aspettavano degli arretrati. Dal 10 al 14 ottobre sono arrivati i pagamenti dell’assegno unico per figli (da 0 a 21 anni) per i percettori del reddito di cittadinanza. Il 27 ottobre, invece, arriverà il reddito di cittadinanza ordinario (per quanto concerne le ricarica dalla 2nda alla 18esima, definite propriamente ‘ordinarie’). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

