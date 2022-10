È giunta da poco in commercio la nuova e fantastica Apple TV 4K, ovvero quella più potente che il colosso di Cupertino abbia mai lanciato fino ad oggi. Il punto di forza riguarda soprattutto il chip A15 Bionic, lo stesso che troviamo a bordo degli iPhone 14, in grado di offrire il meglio di Apple sul grande schermo di casa, come l’azienda stessa ha affermato. Difatti, sono assicurati velocità, un elevato livello di esperienza di gioco e una maestosità dal punto di vista grafico.

La nuova generazione di Apple TV 4K è disponibile in due configurazioni: la prima solo con connettività Wi-Fi e 64GB di storage interno, mentre la seconda dotata di Wi-Fi e ingresso Ethernet gigabit, utile per collegare più accessori smart-home e con ben 128GB di spazio di archiviazione. La nuova TV del marchio della mela morsicata oltre al Dolby Vision supporta anche l’HDR10+ che, insieme al surround Dolby Atmos, Dolby Digital 7.1 o Dolby Digital 5.1 offrono un’esperienza maggiormente immersiva. In dotazione vi è anche il telecomando Siri Remote, che adesso si ricarica anche via USB-C.

Di seguito ecco i principali dettagli tecnici della nuova Apple TV 4K: chip Apple A15 Bionic, connettività: Wi-Fi 6 ax MIMO 2×2, Bluetooth 5.0, HDMI 2.1 e alimentatore integrato, ricevitore IR, Ethernet gigabit; spazio di archiviazione: 64 o 128 GB, formati video supportati SDR con AVC/HEVC fino a 2160p a 60 fps, Dolby Vision fino a 2160p a 60 fps, HDR10+/HDR10/HLG con HEVC fino a 2160p a 60 fps. Il device è dotato di connettore USB-C ricarica e controllo TV tramite IR o CEC. Per quanto riguarda i prezzi e la disponibilità, la Apple TV 4K solo con Wi-Fi e 64GB costa 169 euro, mentre quella con Wi-Fi + Ethernet gigabit e 128GB costa 189 euro. I pre-ordini sono già iniziati nella giornata di ieri e la disponibilità è in programma per il prossimo 4 novembre. Inoltre, il telecomando Siri Remote è incluso insieme alla TV, ma si può acquistare anche a parte al prezzo di 69 euro.

