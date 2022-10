Oggi 19 ottobre torna di scena una nuova disponibilità PS5 su GameStop. L’occasione potrebbe essere propizia per chi non è ancora riuscito ad acquistare la console per sé o anche per un regalo importante (magari già in vista delle prossime festività natalizie). La penuria di scorte del prodotto continua ad essere concreta e reale in Italia come in ogni altra parte del mondo. Per questo motivo, vale davvero la pena non sprecare pure l’opportunità odierna, sperando di essere tra i fortunati acquirenti.

Come accaduto sempre nel recente passato, anche in questo mercoledì la nuova disponibilità PS5 abbinata allo store di settore GameStop si associa alla live dal canale Twitch dello shop. In particolar modo, seguendo la diretta dell’appuntamento settimanale GS a partire dalle ore 15, saranno forniti tutti i dettagli per tentare di acquistare proprio la propria unità di Playstation.

Quello che sappiamo fino a questo momento è che, nel primo pomeriggio odierno, saranno messe a disposizione solo unità di PS5 nella relativa standard edition. Non è prevista pure la possibilità di acquistare la digital edition, da molti preferita perché meno costosa. Già da adesso poi va messo in conto quanto segue: la console non sarà in vendita individualmente ma in bundle con accessori o altri titoli. La strategia di vendita di GameStop è nota ormai a tutti e chi deciderà di puntare sulla flash sale delle prossime ore dovrà pure mettere in conto di spendere qualcosa in più rispetto al prezzo di listino del suo prodotto per il gaming preferito.

Non sappiamo esattamente a quale numero di unità si lega la disponibilità PS5 delle prossime ore. Di certo le scorte a disposizione dello store GameStop non saranno molte: un consiglio utile è quello di essere puntuali all’appuntamento della live Twitch per risultarepoi tempestivi nella possibile scelta d’acquisto.

