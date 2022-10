Niko Pandetta, news e aggiornamenti del 19 ottobre. Il trapper è stato arrestato oggi a Milano, in una casa in zona Quarto Oggiaro. A suo carico c’era un ordine di carcerazione per spaccio ed evasione. Si era sottratto alla cattura per finire poi in manetta nella giornata di oggi. Niko Pandetta è il nipote del boss catanese Turi Cappello e più volte nei suoi brani ha lodato il parente.

“Zio Turi io ti ringrazio ancora per tutto quello che fai per me, sei stato tu la scuola di vita che mi ha insegnato a vivere con onore. Per colpa di questi pentiti sei chiuso là dentro al 41 bis”, canta in uno dei suoi pezzi. Oggi è stato arrestato dalla polizia di Milano.

Dovrà rispondere dell’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti ma anche del reato di evasione. In capo all’uomo pesa una condanna di 4 anni e mezzo di carcere e negli scorsi giorni si era sottratto alla cattura per poi essere definitivamente intercettato e fermato oggi.

Le testate riportano che al momento dell’arresto, Niko Pandetta stava rientrando nell’abitazione di Quarto Oggiaro, un quartiere di Milano. Aveva con sé 12 mila euro in contanti e ha dichiarato di aver appena firmato un contratto lavorativo importante. Ha spiegato alle forze dell’ordine che quel denaro derivava dalla firma di un contratto milionario.

Niko Pandetta ha raggiunto l’attenzione del pubblico come cantante neomelodico ma deve il suo successo alla hit Pistole nella Fendi, in cui – tra le altre cose – canta “Maresciallo non ci prendi”. Il brano è un inno alla malavita e ha suscitato indignazione. Oggi quel che il trapper canta viene ufficialmente sbugiardato. Niko Pandetta è stato arrestato e dovrà scontare la sua pena.