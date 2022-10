Sulla prossima data di uscita iOS 16.1 non si nutre più alcun dubbio dopo le mosse Apple delle ultime ore. Come ampiamente preventivato anche sulle nostre pagine, nella serata di ieri sera, è stata rilasciata la versione Release Candidate dell’aggiornamento in questione. Il passaggio è propedeutico alla distribuzione del firmware finale che, a questo punto, procederà secondo un ordine temporale abbastanza preciso.

Per chi non lo sapesse, la Release Candidate di qualsiasi aggiornamento è la sua versione definitiva rilasciata agli sviluppatori che partecipano al programma di test. Salvo qualche correzione dell’ultimissimo minuto, solo se necessaria, questo firmware corrisponderà del tutto a quello definitivo che viene distribuito anche agli utenti finali. Considerando che questo passaggio software, nella classica tradizione Apple, precede di una sola settimana la distribuzione dell’aggiornamento pubblico, è quasi certo che il via al download del pacchetto pubblico partirà lunedì 24 ottobre.

L’aggiornamento iOS 16.1 della prossima settimana si accompagnerà anche a quello iPadOS 16.1per tablet Apple, al macOS 13 Ventura, a tvOS 16.1, a watchOS 9.1 e macOS 13. Come al solito, prima dell’importante upgrade, sarà il caso di effettuare un backup del proprio dispositivo, magari procedere alla pulizia del device da app e contenuti superflui. Il peso complessivo del pacchetto si aggirerà di certo intorno a qualche centinaio di MB.

Confermata la quasi certa data di uscita iOS 16.1, è il caso di sottolineare anche le ultimissime novità del pacchetto giunte con la Release Candidate di queste ore. Ad esempio, una nuova sezione della libreria separata consente ora di condividere foto e video anche con 5 persone. Ancora, tra le implementazioni più importanti, c’è quella per la quale l’app Apple Fitness+ è supportata su iPhone anche senza Apple Watch. Tra i bug risolti c’è poi quello relativo alla corretta visualizzazione della Dynamic Island sugli iPhone 14 Pro e ancora il superamento dell’errore di mancata connessione con CarPlay.

