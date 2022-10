Ci sono alcune considerazioni aggiuntive da fare per quanto riguarda il Samsung Galaxy S22, a proposito dell’aggiornamento con One UI 5.0 e della recentissima beta 5. A detta di diversi esperti del settore, come del resto vi abbiamo riportato ieri con un altro articolo sul nostro magazine, potrebbe trattarsi dell’ultimo rilascio non definitivo prima di imbattersi nel pacchetto software stabile del produttore coreano. Non abbiamo ancora riscontri ufficiali sotto questo punto di vista, ma la situazione ora appare più chiara a tutti grazie ai dettagli venuti a galla stamane.

Focus sulle funzioni extra per il Samsung Galaxy S22 con il nuovo aggiornamento One UI 5.0 beta 5

Quali sono le indicazioni che possiamo portare alla vostra attenzione, in merito alle presunte funzioni extra per il Samsung Galaxy S22 con One UI 5.0 beta 5? Il nuovo aggiornamento pare non rivoluzionare l’esperienza di utilizzo del device, rispetto a quanto raccolto con le beta antecedenti. A detta di SamMobile, i tecnici si sono limitati a concentrare i propri sforzi su Secure Wi-Fi, ma il resto abbiamo avuto modo di toccare con mano solo correzioni di bug. A quanto pare, Samsung ha anche spostato la posizione di alcune funzionalità esistenti nelle impostazioni del dispositivo.

Il fatto stesso che la beta 5 di One UI 5.0 sia focalizzata sulla risoluzione di problemi preesistenti, può essere visto come un segnale positivo per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S22. A conti fatti, c’è poco da fare prima che l’aggiornamento possa vedere la luce con la sua versione stabile e definitiva, ragion per cui possiamo iniziare ad essere fiduciosi anche qui in Italia. Magari entro la fine di ottobre riusciremo ad installare effettivamente il pacchetto software di cui si parla da mesi.

In ogni caso, qui di seguito trovate il video di SamMobile, con cui potete osservare i passi in avanti fatti dal Samsung Galaxy S22 con l’aggiornamento One UI 5.0 beta5.