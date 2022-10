Continua l’appuntamento con Il Commissario Montalbano in 4k, in onda stasera 19 ottobre su Rai1. La fiction viene proposta in versione rimasterizzata nella più alta risoluzione che restituisce colori realistici e nitidezza d’immagine.

Ogni appuntamento è preceduto da un’introduzione di Andrea Camilleri, il “papà” di Montalbano, scomparso nel 2019.

Per l’appuntamento con Il Commissario Montalbano in 4k, stasera va in onda Tocco d’Artista. Ecco la sinossi della puntata in replica:

All’alba una telefonata di Catarella sveglia il commissario Montalbano. Il famoso orafo Alberto Larussa è stato trovato morto sulla sedia a rotelle con il corpo completamente carbonizzato. Tutti gli indizi fanno pensare che si tratti di suicidio. La stessa notte a Vigata un elettricista è stato ucciso a colpi di pistola. Ad indagare è il vice di Montalbano, Mimi Agello. Montalbano, però, non è completamente convinto della tesi di suicidio…

Inizialmente Il Commissario Montalbano debuttò su Rai2. Poi, complice gli ottimi ascolti, la fiction traslocò su Rai1. La Palomar, casa di produzione di Montalbano, ha restaurato i primi episodi nel formato 4K. Purtroppo per poter assistere a questo spettacolo bisognerà avere un televisore adatto con la tecnologia del 4K. Per chi la possiede, basterà sintonizzarsi su Rai 4K al canale 210 di TivuSat, la piattaforma satellitare gratuita, oppure utilizzando il lettore Cam Tivùsat da integrare nell’apposito alloggiamento del televisore. Non sarà quindi possibile guardare la fiction tramite un’antenna analogica, ossia quella connessa al decoder digitale terrestre o alla tv.

Nel cast della puntata: Luca Zingaretti, Katharina Böhm, Cesare Bocci, Davide Lo Verde, Peppino Mazzotta, Angelo Russo. Altri interpreti: Ileana Rigano (Emma Morpurgo), Bianca Maria D’Amato (Anna Tropeano), Antonino Bellomo (Notaio Antuofermo), Pippo Montalbano (Giudice Lo Verde), Luigi Maria Burruano (Giacomo Larussa), Giuseppe Santostefano (Avvocato Palillo), Giovanni Speciale (Perito Boscarino).

Il Commissario Montalbano in 4K vi aspetta stasera alle 21:25 su Rai1.

