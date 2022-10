Il Collegio 7 torna finalmente alle origini riportandoci indietro nl 1958 e regalandoci una vera e propria di ventata di aria fresca. Via la patina che la Rai aveva scelto nelle ultime edizioni e bentornate reazioni vere e lacrime sin dallo storico taglio dei capelli e fino alle storie personali dei concorrenti che ieri sera hanno rotto il ghiaccio andando in scena con la loro prima puntata. Risultato? Un ottimo 5% di share e poco più che danno un’ottima spinta a questa edizione che ha il compito di spazzare via l’insuccesso degli ultimi anni.

Eccezionalmente questa sera Il Collegio 7 tornerà in onda per una seconda puntata in cui la sezione A e B inizieranno ad entrare nel vivo della loro missione ovvero quella di studiare sognando di superare gli esami oppure quella di arrivare con successo nel mondo del lavoro. Dopo la divisione nelle due classi, le prime lezioni e il leggendario taglio dei capelli, i nuovi studenti de Il Collegio 7 si ritroveranno al cospetto di Nino Frassica pronto a raccontare le loro nuove fatiche.

Buona la prima! 🤟🏼

Ci vediamo, occasionalmente in un doppio appuntamento settimanale, domani con una nuova puntata de #IlCollegio 🏫 Sempre 21.20, sempre su #Rai2 e #RaiPlay 😎 pic.twitter.com/VAPhBOpJGO — Rai2 (@RaiDue) October 18, 2022

Proprio l’attore sembra essere la nota stonata della prima puntata andata in onda ieri. Nino Frassica sta stretto nel suo ruolo di cronista con testi già scritti e che lasciano poco spazio alla sua verve, riuscirà a farci sentire qualcosa in più questa sera?

Il Collegio tornerà in onda oggi, 19 ottobre, su Rai2 con la seconda puntata in cui gli studenti avranno modo di sentire il Professor Maggi parlare del romanzo Il Vecchio e il Mare di Ernest Hemingway, perché proprio nel 1958 uscì il libro omonimo. Ampio spazio anche allo sport visto che non mancherà la competizione sportiva tra le due sezioni con immagini d’epoca che mostreranno loro la sfida tra Fausto Coppi e Gino Bartali.