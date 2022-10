Pare sia stato confermato anche il Black Friday 2022 di Unieuro negli ultimi giorni. Mossa assolutamente prevedibile dello store ed in linea con quanto vi abbiamo riportato di recente all’interno del nostro magazine, a proposito di MediaWorld. Cosa dobbiamo aspettarci dallo shop in questione? Proviamo a fare il punto della situazione, grazie ad una serie di dritte utili per farci trovare pronti al momento giusto. Se da un lato ci sono date da cerchiare in rosso sul calendario, infatti, allo stesso tempo occorre avere sempre una certa flessibilità nell’approcciare eventi di questo tipo.

Ci sarà anche il Black Friday 2022 di Unieuro: quando scatteranno le offerte nello store

Fondamentalmente, sappiamo che ci sarà anche il Black Friday 2022 di Unieuro, ma sulla questione data credo occorra qualche considerazione aggiuntiva. Già, perché se da un lato è vero che le offerte scatteranno il prossimo 25 novembre, vale a dire il primo venerdì successivo al giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti (come vuole la tradizione dell’evento in questione), è altrettanto vero che dovremo farci trovare pronti anche in altri giorni. La pagina ufficiale di Unieuro, al momento, cita solo la data in questione, ma è improbabile che prima non ci siano altri appuntamenti.

Per farvela breve, nonostante manchino comunicazioni ufficiali in merito è altamente probabile che il Black Friday 2022 di Unieuro possa iniziare prima del 25 novembre. Nella peggiore delle ipotesi, ci saranno alcune offerte già ad inizio settimana, presumibilmente dal giorno 21, in attesa che poi il meglio arrivi nel weekend successivo. Ho dato uno sguardo a quanto lanciato in passato dallo store nel suddetto periodo e tutto lascia immaginare che l’approccio sia il medesimo quest’anno.

Cosa vi aspettate da Unieuro in occasione del Black Friday 2022? Quando inizia? Diteci la vostra con un commento a fine articolo.