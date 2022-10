Avete la possibilità di acquistare gli Amazon Fire HD 8 2022 da oggi 19 ottobre. Vi facciamo sapere che è stato ufficializzato anche l’Amazon Fire HD 8 Plus 2022, che però non arriverà in Italia. Non ci sono grandi differenze tra i due dispositivi, tranne per il fatto che il modello Plus include una fotocamera posteriore da 5MP (contro i 2 del modello standard), la ricarica wireless, una cablata più veloce, 3GB di RAM (invece di 2).

I tablet sono spinto da un processore esa-core da 2.0GHz, con prestazioni superiore del 30%. In miglioramento anche l’autonomia della batteria, che a bordo di entrambi i modelli assicura le 13 ore. Lo schermo degli Amazon Fire HD 8 2022 hanno un display IPS con una diagonale da 8 pollici con una risoluzione di 1280 x 800 pixel, 32/64GB di memoria interna (espandibili tramite microSD). Ci soffermiamo adesso sul modello che sarà venduto in Italia, ovvero l’Amazon Fire HD 8 2022, disponibile da oggi, mercoledì 19 ottobre, al prezzo di 114,99 euro per il taglio da 32GB con pubblicità, di 144,99 euro per quella da 64GB. I costi salgono a 129,99 e 159,99 euro per i modelli senza pubblicità. Le custodie hanno un prezzo di 39,99 euro nelle colorazioni nero, blu, grigio e rosa.

Vi ripetiamo che il modello Plus non verrà messo in vendita nel nostro mercato. Manca anche la funzione Tap to Alexa, che permette di accedere all’assistente digitale anche senza la propria voce, ma solo tramite la digitazione di testi o mediante un controllo remoto da Bluetooth. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

