Dal prossimo anno Netflix potrebbe decidere di eliminare la condivisione delle password, come annunciato dalla stessa azienda di streaming video durante la pubblicazione dei risultati finanziari. Come riportato da ‘theverge.com‘, gli azionisti hanno ricevuto delle comunicazioni ben precise a riguardo, in cui si afferma che si va verso l’adozione di un approccio pensato per trarre il massimo vantaggio dalla condivisione degli account, offrendo a chi utilizza Netflix senza essere il regolare proprietario dell’account l’opportunità di effettuare il passaggio del proprio profilo nel loro account privato, ed a quanti condividono il loro account la gestione dei loro device in maniera più semplice, creando anche dei sub-account se vogliono pagare per amici o parenti.

Un passo che sapevamo Netflix avrebbe compiuto presto o tardi per monetizzare la condivisione degli account e ridurre al minimo la condivisione delle password (sarà una vera manna per gli utili finanziari del prossimo futuro, a partire da inizio 2023). Bisogna anche prendere in considerazione l’arrivo del piano con pubblicità dal 3 novembre, dal costo mensile più basso (5,49 euro al mese sul mercato italiano) con 5 minuti di pubblicità ogni ora di trasmissione (se ci pensate bene si tratta di una pratica accettabile e che a qualcuno potrebbe anche interessare provare dato il prezzo ridotto applicato per questo piano).

Come potete vedere, anche Netflix si sta evolvendo, anche se non sappiamo ancora quanto la cosa potrebbe piacere ai suoi utenti (non tanto per la questione delle pubblicità, che i clienti potranno scegliere di loro spontanea volontà, quanto per l’eliminazione della condivisione delle password, che mancherà senz’altro alla maggior parte degli utenti). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com