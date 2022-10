Di recente, Xiaomi ha lanciato in Cina la serie 12S, smartphone di punta che l’azienda ha voluto mantenere in esclusiva nel suo Paese d’origine. Tuttavia, lo Xiaomi 13 dovrebbe fare il suo debutto in territorio locale il prossimo mese di novembre o dicembre 2022, mentre il lancio globale dovrebbe esserci il prossimo anno. Ad ogni modo, stando alle ultime indiscrezioni, pare che la nuova serie Xiaomi 13 ha ottenuto il pass dalla certificazione cinese 3C e, dal sito web di 3C, è possibile notare che il dispositivo sarà dotato di un supporto alla ricarica rapida da 67W, come quello del modello 2021. A questo punto, andiamo a dare un’occhiata alle specifiche, alle caratteristiche e ad ulteriori dettagli del device di punta del produttore cinese.

Lo Xiaomi 13 potrebbe rappresentare il modello base della serie e debuttare in via ufficiale entro la fine del 2022. Tuttavia, Xiaomi non ha ancora confermato alcun dettaglio in merito. Nel frattempo, l’elenco 3C rivela che lo Xiaomi 13 vaniglia avrà il numero di modello 2211133C e pare che avrò il supporto per la fast charge via cavo da 67W. Sembra anche probabile che il dispositivo venga lanciato a novembre insieme al modello 13 Pro. Di recente, inoltre, è trapelata una presunta immagine dal vivo dello smartphone, che mostra un nuovo design del modulo della fotocamera: il device potrebbe presentare una configurazione a tripla fotocamera sul retro e supportare l’autofocus laser.

Il nuovo Xiaomi 13 presenterà un display Full HD+ da 6,3 pollici o un display AMOLED con risoluzione 1,5K con supporto per la frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il dispositivo avrà un sensore della fotocamera principale da 50MP. Inoltre, lo smartphone dovrebbe integrare una batteria dai 4500 ai 4700mAh con interfaccia MIUI 13 (o addirittura MIUI 14) basata sul sistema operativo Android 13. Sotto la scocca di entrambi dovrebbe esserci il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Continua a leggere su optimagazine.com