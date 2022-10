Siamo al cospetto di quella che potrebbe essere l’ultima beta One UI 5.0 su Samsung Galaxy S22 che si accompagna, naturalmente, anche all’aggiornamento Android 13. Proprio in queste ore, il produttore asiatico ha rilasciato un nuovo firmware sperimentale per il top di gamma attuale e si tratterebbe della release definitiva prima di quella finale e pubblica.

Il pacchetto software in distribuzione è a disposizione adesso sui modelli Galaxy S22 , Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra in Cina. Il nuovo aggiornamento ha la versione del firmware che termina con la sigla ZVJA e ha una dimensione di 471,16 MB. Nel changelog ufficiale si fa riferimento ad una serie di bug risolti dagli sviluppatori, come quello che comportava la chiusura forzata del plug-in Galaxy Watch, ancora l’errore di messa a fuoco automatica della fotocamera e pure alcuni episodi responsabili del riavvio improvviso del telefono.

Oltre a quanto segnalato dagli esperti, l’attuale aggiornamento di test per l’interfaccia One UI 5.0 contribuirebbe a risolvere anche altri problemi sui Samsung Galaxy S22, come segnalato dagli utenti. Ad esempio, non ci sarebbero più errori nell’inserimento di nuove impronte digitali o con la mancanza del suono di sblocco del telefono. Ancora, le precedenti anomalie relative alla riduzione del volume in chiamata sarebbero acqua passata. e non si verificherebbero più gli episodi di forzato arresto dell’editor di immagini al tentativo di modifica di qualche foto. Per completare la carrellata di novità, è stato dichiarato che (con l’ultimo update) è stata bloccata per ora la funzione Bixby Text Call (ossia quella che converte il parlato di una chiamata in testo grazie all’intelligenza artificiale).

Il grado di maturità della quinta beta One UI 5.0 per i Samsung Galaxy S22 ci lascia credere che si tratti dell’ultimo firmware di test prima del rilascio definitivo dell’aggiornamento. D’altronde è stata la stessa Samsung ad affermare che il rilascio della rinnovata esperienza software si concretizzerà entro la fine del mese di ottobre. A questo punto, non ci meraviglierebbe una distribuzione definitiva a partire dalla prossima settimana.

