Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sono lasciati? Da giorni i fan dell’influencer e del ballerino non si chiedono altro visto che i due non appaiono insieme sui social come erano abituati a fare, forse è solo colpa dei loro impegni? Il ballerino di Amici è impegnato in quel di Genova per un progetto mentre Tommaso Zorzi è sempre impegnato con la tv e questo lo trattiene a Milano, questo spiegherebbe il loro allontanamento, almeno fisico, ma è davvero così che stanno le cose?

A rompere il ghiaccio, volente o nolente, è stato proprio Tommaso Stanzani che, preso di mira sui social e riempito di domande riguardo alla sua storia con Tommaso Zorzi, ha deciso di rispondere ma senza rivelare molto. Il ballerino si è detto infastidito dalla situazione in un video confermando che non parlerà della sua vita privata come è solito fare ma in molti hanno preso questo messaggio come una conferma indiretta della crisi.

Ecco il video del momento:

non parlerà della sua vita privata ma dicendo che non ne parlerà ne ha comunque parlato e comunque per me lui e tz si sono mollati ciao pic.twitter.com/4LZZJbwioa — Valentina🐨🐉🐍 (@koala_targaryen) October 17, 2022

Al momento tutto tace sui social di Tommaso Zorzi che nelle ultime ore ha raccontato solo il suo dramma in fila alla posta e non ha proferito parola né sui pettegolezzi che gli girano intorno e né sulle parole del suo compagno o, magari, ex. Non è la prima volta che i due finiscono ai ferri corti perché anche in passato è successo per via della gelosia del ballerino, si tratta solo di questo anche stavolta?