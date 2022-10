Stanno per arrivare anche i nuovi Redmi Note 12, suddivisi nel modello standard, Pro e Pro+. Mukul Sharma ne ha di recente parlato su Twitter, facendo sapere che il produttore ha ritenuto il caso ribadire questi nomi (quello della versione di punta a molti non è piaciuto), almeno per quanto riguarda il mercato cinese. Le locandine pubblicate parlano di prezzo fuori portata: non pare possibile che il Redmi Note 12 possa costare 9999 Yuan (pari al cambio attuale a poco più di 1400 euro). La vera forza di questi prodotti è proprio l’ottimo rapporto qualità/prezzo di cui sono portatori: ci riesce difficile credere che l’OEM voglia rinunciarci, né che ci saranno specifiche tecniche talo da giustificare una simile spesa (come nel caso dei dispositivi pieghevoli, che costano sempre tanto).

I device dovrebbero essere presentati il prossimo novembre ed il modello di punta disporre di una ricarica rapida potentissima (si parla di un possibile ingresso da 200, 210 watt, contro i 150W del precedente Redmi Note 11 Pro+ 5G). Si tratterebbe di un salto prestazionale non indifferente, che qualcuno potrebbe anche non prendere troppo bene per la preoccupazione nutrita nei confronti della batteria, che finirebbe con lo stressarsi eccessivamente con un sistema di ricarica così rapido come quello appena descritto.

Tenete anche a mente che i Redmi Note 12 non arriveranno nel nostro territorio prima di un certo tempo, visto e considerato anche che i Note 11 fecero capolino in Italia lo scorso 26 gennaio (è possibile che i nuovi modelli seguano questo stesso corso). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

