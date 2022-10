La scorsa settimana il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento alla beta One UI 5.0 basata su Android 13 per i Samsung Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3. Gli aggiornamenti sono stati rilasciati in Cina, Corea del Sud e Regno Unito. Ora, l’azienda sudcoreana ha rilasciato il secondo aggiornamento beta della One UI 5.0 per il Samsung Galaxy Z Flip 3 in Cina. Se siete in possesso del pieghevole, registrato per il beta-test One UI 5.0, adesso potete scaricare il secondo aggiornamento beta di One UI 5.0 sul vostro telefono. Il nuovo aggiornamento software viene fornito con la versione del firmware che termina con ZVJ9 e con la stessa patch di sicurezza dell’ultima. Il nuovo software si concentra principalmente sulle correzioni di bug.

Secondo il log delle modifiche, il secondo aggiornamento beta della One UI 5.0, basato su Android 13, per il Samsung Galaxy Z Flip 3 corregge l’errore di cracking del suono durante il controllo di un’anteprima video nell’editor video dopo aver utilizzato “Effect & Tone”. Il nuovo software corregge anche l’errore di visualizzazione relativo all’icona del selfie posteriore. Si era verificato anche un errore di allineamento tra la copertina e il display principale durante l’applicazione dello sfondo della schermata iniziale, che adesso il produttore asiatico ha corretto. Durante l’utilizzo della fotocamera in modalità AR Emoji, veniva visualizzato un errore sullo schermo. In modalità Flex, dopo aver registrato un video ed averlo guardato, il telefono visualizzava un errore mentre tornava alla modalità di anteprima. Il nuovo software mostrava anche l’errore “fotocamera non riuscita” e l’OEM ha corretto quel bug.

Il colosso di Seul ha affermato che alcuni problemi non sono stati ancora corretti. Questi bug includono disguidi nell’utilizzo della funzione di controllo remoto dell’app TeamViewer. Alcuni telefoni hanno anche riportato un problema durante l’utilizzo della funzione “Cartella protetta” e tale bug verrà probabilmente risolto con un aggiornamento futuro.

