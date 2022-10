Il rientro di Lukaku sembra sempre più vicino, visto che in tanti si chiedono quando torna il belga a vestire la maglia dell’Inter. In passato, l’attaccante è stato protagonista di fake news incredibili, come abbiamo avuto modo di constatare con un altro approfondimento a fine settembre. Come stanno le cose? Ci sono possibilità di vederlo a Firenze sabato sera, in occasione dell’anticipo di Serie A? Si tratterebbe di uno step fondamentale, in modo da riavere un giocatore così importante in vista della sfida di Champions League contro il Victoria. Partita cruciale per Simone Inzaghi.

Focus sul rientro di Lukaku vicino: capiamo una volta per tutte quando torna il belga dell’Inter

Provando ad analizzare più da vicino la storia del rientro di Lukaku, l’appuntamento pare vicino ed ora è un pochino più certo quando torna il belga dell’Inter. Occorre premettere che gli esami decisivi per il giocatore ci saranno solo nella giornata di oggi. Qualora l’esito dovesse essere positivo, allora verrà dato l’ok per la ripresa degli allenamenti in gruppo. Step propedeutico per sperare quantomeno nella convocazione in vista della partita contro la Fiorentina. Se tutto dovesse andare secondo i piani, a partire dalla sfida del Franchi verrà dato un minutaggio gradualmente crescente all’ex Chelsea.

Bisogna ricordare che la sua struttura fisica sia molto particolare, richiedendo in questo modo tempistiche più significative rispetto ad altri giocatori. Resta il fatto che le sensazioni siano positive, come è stato riportato in giornata dalla Gazzetta dello Sport, motivo per il quale la tabella potrebbe essere effettivamente quella che sto portando alla vostra attenzione. Entro questa sera ne sapremo di più, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte dell’Inter.

Insomma, quando rientra l’attaccante dell’Inter? Possibile spezzone di partita contro la Fiorentina, con il rientro di Lukaku vero e proprio previsto tra le partite contro il Victoria e quella contro la Sampdoria della prossima settimana.