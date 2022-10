Al via la prevendita dei biglietti per i Maneskin allo Stadio Olimpico di Roma nel 2023. Qui sotto i prezzi e la mappa dei settori disponibili. La band romana ha comunicato di avere in serbo per i fan due concerti speciali negli stadi italiani il prossimo anno: per i Maneskin sarà un vero e proprio debutto negli stadi attraverso due tappe fondamentali, a conclusione della tournée italiana 2023.

Parliamo del concerto del 20 luglio 2023 allo Stadio Olimpico di Roma e del 24 luglio 2023 allo stadio San Siro di Milano. Per entrambi gli eventi, i biglietti sono già disponibili in pre-sale sia online che nei punti vendita.

Maneskin negli stadi nel 2023

20 luglio 2023: Stadio Olimpico, Roma

24 luglio 2023: Stadio San Siro, Milano – I PREZZI DEI BIGLIETTI

Biglietti per i Maneskin allo Stadio Olimpico di Roma nel 2023

I biglietti per i concerti dei Maneskin negli stadi nel 2023 sono disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di martedì 18 ottobre sui tradizionali circuiti di prevendita. Online i biglietti saranno disponibili su TicketOne e TicketMaster. Nei punti vendita, i ticket sono acquistabili nei punti fisici dei rispettivi circuiti dislocati in tutta la penisola.

Di seguito i prezzi nel dettaglio.



Tribuna Monte Mario Gold: 92 euro

Tribuna Monte Mario Categoria 1: 86,25 euro

Tribuna Monte Mario Categoria 2: 80,50 euro

Distinti Bassi: 74,75 euro

Distinti Alti: 64,75 euro

Curva Sud Bassa: 63,25 euro

Curva Nord Bassa: 63,25 euro

Curva Sud Alta: 63,25 euro

Curva Nord Alta: 63,25 euro

Curva Nord e Sud Visibilità Limitata: 46 euro

Prato Gold: 92 euro

Prato: 69 euro

Continua a leggere su optimagazine.com