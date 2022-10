I Maneskin debuttano negli stadi. Due i concerti per la band romana guidata da Damiano David che il prossimo anno si esibirà allo Stadio San Siro di Milano e allo Stadio Olimpico di Roma.

Le date sono quelle del 20 luglio e del 24 luglio. Il 24 luglio 2023 i Maneskin saranno in concerto allo Stadio Olimpico di Roma, per poi spostarsi il 24 luglio 2023 allo Stadio San Siro/Meazza di Milano.

Maneskin negli stadi nel 2023

20 luglio 2023: Stadio Olimpico, Roma

24 luglio 2023: Stadio San Siro, Milano

Biglietti per i Maneskin a San Siro nel 2023

I biglietti per i concerti dei Maneskin negli stadi nel 2023 sono disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di martedì 18 ottobre sui tradizionali circuiti di prevendita. Online i biglietti saranno disponibili su TicketOne e TicketMaster. Nei punti vendita, i ticket saranno acquistabili nei punti fisici dei rispettivi circuiti dislocati in tutta la penisola.

I prezzi partono da 63,25 euro per un posto nel terzo anello verde o blu per arrivare ai 103,50 euro per un posto nel primo anello rosso. Il settore più vicino al palco è quello del prato gold a 92 euro, che consente di occupare un post non numerato dinanzi a chi sarà nel prato tradizionale. Quest’ultimo è disponibile al prezzo di 69 euro.

Il primo anello blu e verde è in vendita a 86,25 euro. Qui sotto tutti i prezzi dei biglietti per i Maneskin a San Siro nel 2023 e la mappa dello stadio con tutti i settori.

I Anello Rosso: 103,50 euro

I Anello Blu/Verde: 86,25 euro

II Anello Rosso: 80,50 euro

II Anello Blu/Verde: 74,75 euro

III Anello Rosso: 69 euro

III Anello Blu/Verde: 63,25 euro

Prato: 69 euro

Prato Gold: 92 euro

Continua a leggere su optimagazine.com