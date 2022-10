Occorre fare attenzione anche ai problemi Iliad connessi alla fibra oggi 18 ottobre, considerando il fatto che stanno venendo a galla un paio di disservizi da non trascurare. Situazione differente, dunque, rispetto a quella che abbiamo analizzato in estate sul nostro magazine, visto che a luglio abbiamo dovuto fare i conti con un malfunzionamento legato alla rete mobile, come riportato tramite lo specifico articolo. Come stanno andando le cose in questo frangente? Proviamo a fare il punto della situazione, grazie alle segnalazioni che sono giunte poco dopo le 13 di martedì.

Analizziamo più da vicino i potenziali problemi Iliad con la fibra oggi 18 ottobre: gli ultimi aggiornamenti

Sostanzialmente, se da un lato emergono problemi Iliad legati al funzionamento della rete su fibra, come possiamo notare da alcune testimonianze riportate su Down Detector, allo stesso tempo occorre fare molta attenzione anche alla semplice installazione del modem. Più di un utente parla di problemi con la fibra, che risulta bloccata allo step 4. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, però, non abbiamo ancora un riscontro ufficiale da parte dell’assistenza, che in questa fase si riverelerebbe molto utile per mettere a fuoco il disservizio.

Emblematica, sotto questo punto di vista, la testimonianza di un utente: “È un mese che aspetto l’installazione dell’iliad box e rimandate l’appuntamento ogni 2 settimane. Dite che la colpa è di Open Fiber, quelli di open fiber dicono che è colpa vostra. Ho fatto un reclamo e il reclamo è stato respinto come se la causa del problema fosse il mio“. Non è l’unico feedback di questo tipo e la speranze è che a breve si possa trovare finalmente una soluzione ai problemi Iliad legati all’attivazione del servizio.

