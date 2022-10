Pamela Prati risponde ad Eliana Michelazzo dalla casa del Grande Fratello Vip e così va in scena un’altra puntata del caso Mark Caltagirone con buona pace dei concorrenti dentro la casa e anche del pubblico che segue il programma. Chi ha seguito Verissimo sa bene che questo momento sarebbe arrivato e così ancora una volta Pamela Prati si ritrova a precisare alcune sue dichiarazioni a partire dalla paparazzata con il finto fidanzato e finendo alla questione dei cachet che ha ricevuto per andare in televisione a parlare dl caso all’epoca dei fatti.

La showgirl aveva rivelato di non aver preso soldi per le sue ospitate in tv ma, dopo la smentita di Silvia Toffanin domenica a Verissimo, la Prati è corsa ai ripari ieri sera: “Sì, sono stata pagata, io sono un’artista, faccio spettacolo da 40 anni, c’è un cachet… Solo quando ho scoperto che Mark Caltagirone non esisteva davvero non mi sono più fatta pagare, non ho accettato più soldi”.

Mentre si affrontava il discorso, in molti storcevano il naso in trasmissione e il pubblico faceva lo stesso sui social perché stufo di assistere nuovamente allo stesso show di due anni fa e così, durante la diretta della nona puntata, è Sonia Bruganelli che prende la palla al balzo per lanciare una frecciatina accolta positivamente anche da Eliana Michelazzo che ha commentato sui social applaudendo l’opinionista.

Sonia Bruganelli, così come molti italiani, continua a non crederle: