L’Amica Geniale 4, ultimo capitolo dell’adattamento televisivo della tetralogia di Elena Ferrante, sta per entrare in produzione: sebbene non sia ancora stato rivelato il cast ufficiale, con le due nuove interpreti di Lila e Lenù, si lavora ai casting per le comparse da impiegare sul set della quarta stagione, tratta dal romanzo Storia della Bambina Perduta.

La produzione de L’Amica Geniale 4, targata Fandango, The Apartment e Wildside, in collaborazione con Rai Fiction e HBO, cerca uomini e donne di tutte le età, compresi bambini e adolescenti, che possano essere impiegati nel raccnto di una storia ambientata tra gli anni Settanta e Ottanta.

Come fa sapere l’agenzia Scena1, i casting per L’Amica Geniale 4 sono rivolti a donne e uomini tra i 18 e i 75 anni. Inoltre si cercano ragazze e ragazzi tra i 7 e i 15 anni. Per ragioni di verosimiglianza storica sono esclusi tassativamente dalle selezioni i candidati che abbiano tatuaggi visibili, piercing, tinte di capelli non naturali o tagli di capelli troppo moderni. Sono anche esclusi, come sempre in questi casi, i dipendenti della pubblica amministrazione. A questo link i moduli per l’iscrizione ai casting.

Il casting per comparse per L’Amica Geniale 4 è rivolto esclusivamente a candidati che risiedono nella regione Toscana, in quanto si tornerà a girare a Firenze, come già avvenuto nella terza stagione: si tratta infatti della città in cui Elena ha vissuto con suo marito Pietro Airota e le loro figlie, prima di scappare nel finale con Nino Sarratore.

Le riprese de L’Amica Geniale 4 inizieranno quest’autunno in vista dell’uscita della stagione il prossimo anno.

