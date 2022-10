Morgane Detective Geniale 2 verso il finale del 25 ottobre con buona pace dei fan che dovranno fare i conti con un nuovo addio, ma cosa succederà negli episodi finali? Prima di scoprire come andrà a finire per la bella protagonista, i fan potranno mettersi comodi questa sera per godersi due nuovi episodi e due casi da risolvere con le complicazioni personali che via via la serie sta snocciolando in queste settimane, ma cosa succederà questa sera?

Morgane Detective Geniale 2 andrà in onda oggi, 18 ottobre, a partire dalle 21.20 circa con gli episodi dal titolo Senza finale e Come Italia in cui la giudice Carole Massard viene trovata morta nel suo ufficio, poco prima di emettere il verdetto su un importante processo. In un primo momento si pensa subito ad una vendetta da parte degli accusati ma sarà Morgane a mettere tutto in dubbio. Intanto, da qualche settimana Ludo l’ha lasciata e per giunta scopre che Roxane, sua peggior nemica che l’ha sospesa dalla polizia e nuova ragazza di Karadec, ha preso sempre più spazio nel gruppo. Niente di meglio che buttarsi in un’inchiesta molto più complessa di quel che sembra.

Subito a seguire andrà in onda l’episodio numero 6 in cui Morgane si sveglia da Karadec dopo una notte difficile. A colazione, il disagio è notevole, ma fortunatamente tutti e due vengono richiamati per una nuova inchiesta: è stato trovato il cadavere. Si pensa si tratti di un pilota di linea, ma in realtà l’uomo era un cameriere. Nel suo appartamento sono stati trovati centinaia di biglietti d’aereo. Toccherà a Morgane e Karadec a dover risolvere l’assassinio di questo giovanotto dalle tante identità.

Morgane Detective Geniale 2 tornerà la prossima settimana con due nuovi episodi, gli ultimi di questa stagione, dal titolo “55 chili2 e “Serendipity” in cui Roxane e la brigata hanno il compito di organizzare il compleanno a sorpresa di Karadec proprio adesso che Morgane ha appena realizzato i suoi sentimenti per il comandante.