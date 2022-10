Giornata ricca per i fan di Apple quella di oggi 18 ottobre. L’uscita di iOS 16.1 nella sua Release Candidate per sviluppatori (e non per gli utenti semplici) dovrebbe concretizzarsi in tarda serata. L’annuncio software si accompagnerebbe al lancio di nuovi iPad Pro, non a seguito di un evento, semmai collegato a qualche comunicato stampa ufficiale da parte dell’azienda di Cupertino. Proprio perché le novità non mancheranno di qui e fino alla mezzanotte, è il caso di esaminare la più che probabile strategia di Apple.

Stretto legame tra iOS 16.1 e nuovi iPad

I nuovi iPad Pro saranno resi pubblici in giornata: lo ha affermato il noto informato Mark Gurman che ha parlato appunto di comunicazione ufficiale per la nuova linea tablet in questo martedì 18 ottobre. Molto probabilmente, oggi partiranno solo i preordini del nuovo hardware, mentre le vendite effettive si collocheranno nella prossima settimana. L’attenzione è tutta puntata sull’appuntamento di martedì 25 ottobre, esattamente a 7 giorni da adesso, quando sarebbe in arrivo anche l’esperienza iPadOS 16.1, esclusiva per tablet. Quest’ultima non potrà che affiancarsi anche a iOS 16.1, come update definitivo in distribuzione mondiale.

Cosa accadrà dunque a ore?

Ci sono pochi dubbi in merito ma manca ancora l’ufficialità sulle prossime mosse Apple. Seguendo quanto affermato dalla celebre fonte Gurman, tuttavia, possiamo dire che nel pomeriggio i nuovi iPad verranno lanciati sul sito del produttore e contemporaneamente gli sviluppatori potranno toccare con mano la versione RC iOS 16.1 propedeutica al vero e proprio lancio corrispondente. Quest’ultima non mancherà di alcune fondamentali correzioni finali e sarà il firmware più vicino a quello definitivo per tutti (di scena tra una settimana appunto). Se gli appuntamenti odierni dovessero essere tutti confermati, davvero ci saranno pochi dubbi sulla prossima strategia Apple. I possessori di iPhone supportati farebbero dunque bene a tenersi pronti al prossimo passaggio.

In case it wasn’t obvious with the “days away” wording from Saturday, the launch should be tomorrow. https://t.co/moc5PU8hLk — Mark Gurman (@markgurman) October 17, 2022