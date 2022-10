Sarà Luca Marinelli il Benito Mussolini della serie M. Il Figlio del Secolo, tratta dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati: la produzione Sky Original che porta in tv il testo vincitore del Premio Strega e bestseller internazionale, racconta la nascita del fascismo in Italia, dalla sua fondazione a Milano nel 1919 fino all’ascesa al potere di Benito Mussolini con la Marcia su Roma.

Per Luca Marinelli un ruolo decisamente inedito ed incredibilmente impegnativo, nonostante non siano mancate interpretazioni complesse nella sua carriera: nominato ben 5 volte ai David di Donatello, premio vinto per Lo chiamavano Jeeg Robot, film che gli ha fatto conquistare anche il Nastro d’Argento, si tratta di uno degli attori italiani più apprezzati della sua generazione. Celebrato anche a Venezia, è stato vincitore della Coppa Volpi come miglior attore per Martin Eden e ha conquistato il prestigioso Shooting Stars Award al Festival di Berlino.

Luca Marinelli sarà il Duce negli otto episodi della serie diretta dal regista inglese Joe Wright, che sta per battere il primo ciak presso i Cinecittà Studios a Roma: l’ufficializzazione del suo ruolo nella serie arriva in occasione dell’incontro M. La serie, alla diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma, a cui Marinelli presenzia insieme agli sceneggiatori Stefano Bises e Davide Serino.

La scelta di Luca Marinelli come protagonista di M. Il Figlio del Secolo è stata annunciata con entusiasmo da Nils Hartmann, Executive Vice President Sky Studios per l’Italia e la Germania, che lo ha definito “un talento autentico ed eclettico, perfetto per un ruolo tanto complesso qual è quello di Mussolini. Un attore come pochi ce ne sono in Italia e nel mondo, che corteggiavamo da tempo e che siamo entusiasti di avere finalmente a bordo di questa nuova produzione Sky Studios, che si delinea ancora più, ora, nella sua unicità”. Anche Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia, ha sottolineato il “grande talento di un attore carismatico come Luca Marinelli, calato nel ruolo complesso di Mussolini”, mentre Lorenzo Mieli, Amministratore Delegato di The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle, si è detto “estremamente felice del team artistico che abbiamo in ‘M’: Joe Wright è perfetto perché amo il modo in cui ha affrontato in passato la complessità dell’animo umano e i dilemmi etici del potere, e amo anche il modo in cui riesce a cambiare genere. Luca Marinelli è sicuramente uno dei più grandi attori della sua generazione e solo un grande attore come lui può interpretare un personaggio complesso come quello di Mussolini“.

La serie è attesa il prossimo anno su Sky.

Continua a leggere su optimagazine.com