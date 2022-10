Lewis Capaldi a Milano nel 2023 per un unico appuntamento italiano che ha già una data: l’artista si esibirà nel nostro Paese l’8 marzo del prossimo anno per un solo spettacolo in programma al Mediolanum Forum di Assago.

re e polistrumentista scozzese da più di 25 miliardi di stream torna in Italia, pronto a conquistare la penisola con la sua musica prima del rilascio del nuovo disco di inediti, annunciato in concomitanza con l’unico live in Italia.

Si intitola Broken By Desire To Be Heavenly Sent il nuovo progetto discografico dell’artista ed è in uscita in tutto il mondo il 19 maggio 2023. Il lavoro fa seguito al precedente, il disco d’esordio di Capaldi dal titolo Divinely Uninspired To A Hellish Extent, certificato Platino in Italia ma non solo: è stato il suo l’album più venduto in UK del 2019 e del 2020.

Il progetto è anticipato dal singolo Forget Me, attualmente tra i brani più trasmessi in radio nel nostro Paese e ha raggiunto ad oggi 100 milioni di stream a livello globale. Grazie a questa pubblicazione, Lewis Capaldi raggiunge un primato importante: è il terzo artista quest’anno ad andare alla n.1 con un singolo nella settimana di uscita, assieme ad Harry Styles (‘As It Was’) e a Dave (‘Starlight’).

Biglietti per Lewis Capaldi a Milano nel 2023

I biglietti per il concerto di Lewis Capaldi a Milano nel 2023 saranno disponibili in prevendita in anteprima esclusiva presale Vivo Club dalle 12 di mercoledì 26 ottobre. La vendita generale da venerdì 28 ottobre 2022 alle ore 10.00.

