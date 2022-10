Tutto pronto per I Bastardi di Pizzofalcone 4. Le riprese della nuova stagione stanno per iniziare: così annuncia Alessandro Gassmann, che non vede l’ora di tornare nei panni dell’Ispettore Lojacono, ruolo che ricopre dal 2017.

L’ultima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3 era andata in onda a ottobre 2021, registrando 4.461.000 di spettatori pari al 21% di share. Gran parte della trama della stagione 3 ha ruotato intorno all’esplosione che ha coinvolto la squadra di Lojacono nel finale della seconda stagione. L’Ispettore è andato alla ricerca di risposte per tutta la stagione, arrivando a scoprire l’autore di quell’attentato: Letizia, la sua amica fidata, gli ha mentito. È stata lei a rubare l’ingente somma di denaro al vero colpevole, che poi ha ucciso per farla franca. Con quei soldi ha poi aperto il ristorante.

Lojacono, ormai senza più certezze, è deluso anche per la fine della sua storia con la Piras. Mentre si sta recando al matrimonio di Alex e la dottoressa Tabasco, accade l’impensabile. L’Ispettore viene rapito. L’ultima scena dell’episodio lo mostra in un luogo a noi sconosciuto, legato e coperto di sangue. Chi è stato a fargli questo? E se la questione dell’attentato non fosse del tutto chiusa?

Le nuove puntate, che saranno probabilmente di nuovo sei, dovrebbero andare in onda nel corso del 2023. Ecco l’annuncio di Gassmann sui social. A quanto pare si tornerà sul set a fine ottobre:

Tra 10 giorni, mi rimetto in dosso questo personaggio, e la cosa mi fa davvero piacere… mi sei mancato. #IspettoreLojacono #IBastardiDiPizzofalcone.

Nel cast principale, oltre a Gassmann, ne I Bastardi di Pizzofalcone 4 ritroveremo Massimiliano Gallo, Antonio Folletto, Tosca D’Aquino, Gianfelice Imparato, Simona Tabasco e Serena Iansiti. Dubbi, invece, sulla presenza di Carolina Crescentini. L’attrice è infatti impegnata sul set di Mare Fuori 3. Prima di allora, la rivedremo in Boris 4 su Disney+.

