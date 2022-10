Spoiler: non ci sarà una reunion degli Oasis, nonostante le speranze di Liam Gallagher che più volte ha rinnovato l’invito al fratello Noel. A questo giro parla Noel, già leader dei Noel Gallagher’s High Flying Birds nonché chitarrista e compositore della band britannica.

La fine degli Oasis nel 2009

Noel Gallagher ha di nuovo negato la reunion degli Oasis in un’intervista rilasciata su Pub Talk. Ricordiamo che in passato il fratello Liam ha più volte invitato Noel a mettere da parte ogni questione personale per riformare la band, alcune volte proponendo di “pagare da bere” o immaginando una legge che obbligasse gli Oasis a tornare insieme qualora diventasse Primo Ministro.

Noel ha lasciato gli Oasis il 28 agosto 2009 dopo l’ennesima lite con il fratello Liam durante la quale la situazione degenerò al punto che volarono schiaffi. Così, sul palco del Rock En Sein di Parigi in cui la band di Manchester era attesa, un portavoce annunciò: “Gli Oasis non esistono più. Stasera non suoneranno e il resto del tour europeo è annullato”. In quel momento Noel era già montato in macchina per andarsene. “Non posso riuscire a lavorare con Liam un giorno di più“, scrisse il chitarrista in un comunicato.

La reunion degli Oasis secondo Noel Gallagher

Nelle ultime ore Noel Gallagher, ai microfoni di Pub Talk, ha detto:

“Se ci rimettessimo assieme diventerebbe un circo e non avrebbe senso. Lasciamo le cose come stanno. Sono felice così. Lui fa la sua cosa. Voglio dire, fa ancora sold out a Knebworth. Buon per te, amico”.

Per lanciare un messaggio più chiaro, Noel ha detto: “Andresti in vacanza con la tua ex?”. Tuttavia a Noel basta sapere che gli Oasis non hanno mai smesso di vendere dischi: “Siamo popolari oggi quanto allora. E mi sta bene così“.

Ogni volta che Noel dice qualcosa sugli Oasis, Liam Gallagher gli risponde sui social. Il pubblico è in attesa di una replica.

