Finalmente Il Collegio 7 prenderà il via oggi, 18 ottobre, dopo una serie di slittamenti, per la felicità dei fan. Tutti nel 1958 quindi a caccia di argomenti da studiare e periodi storici da capire mentre sentiremo in sottofondo Nino Frassica, nuova voce narrante del docureality in onda su Rai2 per la sua settima edizione.

Eccezionalmente per la settimana del debutto, Il Collegio raddoppia con due puntate consecutive, in onda martedì 18 e mercoledì 19 ottobre su Rai 2, alle ore 21,20. Dalla prossima settimana, invece, l’appuntamento sarà ogni martedì per otto serate complessive che porteranno alla maturità dei giovani protagonisti che si ritroveranno negli anni ’50 alla presenza di due sezioni: per la prima volta, infatti, i collegiali saranno divisi in due classi separate proprio come succedeva all’epoca, la scuola media con il latino e la scuola di avviamento professionale.

Nel 1958, infatti, la scuola media era ancora divisa in due percorsi fra chi avrebbe continuato gli studi umanistici e chi si sarebbe invece indirizzato subito al lavoro con l’ “avviamento professionale”. Rispetto ai docenti si registrano delle new entry mentre l’atmosfera è quella tipica degli anni in cui l’Italia inizia ad assaggiare il “miracolo economico”, quando le industrie dell’automobile e degli elettrodomestici vivono una crescita senza precedenti, un anno di grande ottimismo e spinta verso la crescita ma anche di svuotamento delle aree rurali e di espansione delle città.

Il Ministro della Pubblica Istruzione di questo periodo è Aldo Moro, a Sanremo trionfa Domenico Modugno con “Nel blu dipinto di blu”, Paul Anka e i Platters sono in alto nelle hit parade, mentre Elvis si arruola nell’esercito americano. Ad ospitare i giovani studenti sarà ancora il Collegio Regina Margherita di Anagni mentre in classe prenderanno posto gli studenti:

Alessandro Bosatelli, 14 anni, da Brembate (BG); Davide Cagnes, 17, Montebelluna (TV); Mattia Camorani, 15, Faenza (RA); Davide Di Franco, 16, Bisceglie (BA); Apollinaire Manfedi, 14, Lizzanello (LE); Alessandro Orlando, 17, Torre Annunziata (NA); Mattia Patanè, 16, Riposto (CT); Gabriel Rennis, 16, Roma; Samuel Rosica, 14, Bitonto (BA); Damiano Severoni, 16, Tivoli (Roma); Alessia Abbruscia, 14, Crosia (CS); Elisa Angius, 15, Cagliari; Sofia Brixel, 16, Chiavari (GE); Marta Maria Erriquez, 16, Venaria (TO); Zelda Nobili, 15, Trieste; Priscilla Savoldelli, 15, Gandino (BS); Giada Scognamillo, 17, Genova; Luna Tota, 15, Roma e Giulia Wnekowicz, 14, Figline Valdarno (FI).