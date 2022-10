Franco Gatti, il “baffo” dei Ricchi e Poveri, è andato nell’altra dimensione. Era una persona calma, gentilissima. L’ho incontrato varie volte insieme ai Ricchi e Poveri e ho montato al volo questo breve video molto interessante. La prima parte è stata registrata al Festival di Sanremo il 24 febbraio 1988. Loro presentavano “Nascerà Gesù”, con un testo che generò polemiche perché criticava l’ingegneria genetica. La canzone si piazzerà al 9° posto nella classifica finale di un Festival vinto da Massimo Ranieri con “Perdere l’amore”.

Nel video che ho scelto, i Ricchi e Poveri la cantano e poi la commentano. Fra l’altro, Franco il giorno prima di questa intervista era diventato papà per la prima volta perché era nata Federica.

La seconda parte del video che ho scelto è stata registrata l’1 marzo 1990, sempre a Sanremo. I Ricchi e Poveri erano in gara in coppia con Jorge Ben. La canzone era “Buona giornata” e, in questo Festival vinto dai Pooh con “Uomini soli”, si piazzarono al 17° posto. Io però, nella lunga intervista che feci loro, chiesi di fare le canzoni che li avevano influenzati da ragazzi. Franco prese la chitarra e cantarono una serie di brani. Ho scelto i primi tre che hanno eseguito: “Carry On” di Crosby, Stills, Nash & Young. Poi “Dedicated to the one I love” dei Mamas and Papas e il loro primo 45 giri, “L’ultimo amore”, cover di “Everlasting love” dei Love Affair.

Questo breve video è il mio omaggio a Franco.

www.redronnie.tv

Continua a leggere su Optimagazine.com