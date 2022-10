Arrivano finalmente alcuni chiarimenti extra dedicati a coloro che al momento sono rimasti fuori dal bonus asilo nido 2022. Come sottolineato in questi giorni da INPS sui suoi canali social, infatti, non si era mai verificato che i fondi di un provvedimento del genere finissero, creando in questo modo una situazione complicata anche per le istituzioni. Alcune informazioni sulla gestione di eventuali quote extra da girare a chi al momento vede la propria domanda accolta con riserva l’abbiamo condivisa già la scorsa settimana, ma oggi tocca focalizzarsi su altri elementi che potrebbero fare la differenza per tante famiglie.

Quote extra per bonus asilo nido 2022: arrivano ulteriori precisazioni direttamente da INPS

Come stanno le cose ad oggi? Ovviamente, c’è la conferma sul fatto che al momento i fondi per il bonus asilo nido 2022 siano esauriti, ma le porte non sono completamente chiuse per quest’anno, come vi abbiamo riportato a più riprese nel corso delle ultime settimane. Da sempre, infatti, capita che una percentuale di utenti che hanno presentato domanda per determinate agevolazioni venga meno. Le ragioni sono molteplici, ma quello che più ci interessa riguarda il fatto che parte del pubblico attualmente escluso possa rientrare in questo discorso.

Per farvela breve, le eventuali domande che in base ai tempi di presentazione, ma soprattutto per insufficienza di budget, non potranno essere accolte, allo stato attuale risultano comunque ammesse ma “con riserva”. Nel caso in cui a fine anno dovessero residuare somme ancora disponibili, dunque, le suddette domande potranno essere recuperate e verranno messe in lavorazione secondo l’ordine di presentazione acquisito. Insomma, anche le eccedenze verranno gestite con criteri precisi.

Qualora abbiate presentato la domanda per il bonus asilo nido 2022 con forte ritardo, anche rispetto a chi ad oggi è fuori, le speranze sono praticamente pari a zero.