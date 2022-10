Dopo l’annuncio ufficiale dei giorni scorsi è giunto il tempo dell’addio al calcio per Gonzalo Higuain. L’ultima formazione nella quale militava Higuain è stata sconfitta per 3 a 0 nei play del campionato nordamericano ed è pertanto calato il sipario sulla sua carriera. Un finale amaro come per molti aspetti amaro era stato il viale del tramonto di Higuain (leggi di più).

Gonzalo Higuain è stato certamente uno degli attaccanti più forti ed importanti della sua generazione sebbene la bacheca dei suoi trofei non sia ricca come la quantità di reti segnate potrebbe far supporre. Nelle lacune del palmares di Higuain pesano alcuni errori determinanti nei momenti decisivi o nelle finali di importanti competizioni nazionali ed internazionali. Una difficoltà ad esprimersi al top nei momenti topici che gli ha attirato molto giudizi negativi anche riguardo alla sua solidità tecnica e caratteriale.

Il momento cruciale della carriera di Gonzalo Higuain in Italia è stato certamente l’addio al Napoli. Un addio velenoso e lacerante avvenuto dopo che Higuain aveva messo a segno il formidabile record di trentasei reti segnate in un solo campionato di Serie A. Il trasferimento alla Juventus , consumato in gran silenzio, tramortì il popolo azzurro che si sentì ingannato, tradito vilipeso non tanto dalla partenza ma dalla destinazione finale presso gli storici rivali bianconeri.

L’amore alle stelle precipitò nelle stalle dell’odio ed i toni sono rimasti violenti negli anni a seguire. Ogni volta che si evoca ,per qualche ragione, Higuain si riapre la dolorosa ferita ed al tempo stesso di ripropone il dibattito: Higuain è stato il calciatore più forte dell’era De Laurentiis ?

Io ritengo che le scelte professionali siano sempre e tutte legittime, non riesco a considerare traditore Higuain anche perché il suo trasferimento alla Juventus è stato un enorme affare per tutti i protagonisti attivi: Napoli, Juventus ed il medesimo Higuain. Possiamo avere pareri diversi ma non dimentichiamo mai il rispetto umano e la condizione professionale dei calciatori che ovviamente cercano di monetizzare quanto più possibile una carriera breve ed aleatoria.

Non si discute invece il valore tecnico. Per me Higuain è stato senza dubbio il calciatore più forte dell’era ADL ed in generale tra i più forti di tutta la storia del Napoli. Higuain merita di stare al fianco di Careca, Giordano, Altafini, Sivori. Ovviamente in questo novero non entra D10S. Higuain era un micidiale cecchino, ma possedeva anche una straordinaria visione di gioco ed un tocco di palla entusiasmante. Higuain faceva reparto , apriva il gioco, sconcertava la difesa avversaria con una finta. Bene ha fatto il Napoli, nel momento dell’addio a rivolgergli un messaggio di commiato. Bene farebbe anche coloro che si sentono traditi a rivolgergli una grande standing ovation mentre questo campione lascia la scena.

