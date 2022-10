Per il giovane fenomeno del Napoli, Kvicha Kvaratskhelia, quando è stato acquistato in estate, vi era un bel po’ di scetticismo generale, ma, partita dopo partita, azione dopo azione, il talento georgiano ha dimostrato di avere della stoffa pregiata da vendere e di essere in grado di mettere in grandi difficoltà avversari piuttosto temibili e forti. Il 21enne di Tbilisi ha avuto e continua ad avere un impatto straordinario col club azzurro, nel campionato di Serie A ed in Europa con la Champions League. A questo punto, è giunto anche il momento per la società di blindare il gioiello col numero 77 sulle spalle e di offrirgli subito il rinnovo.

Kvaratskhelia ha avuto un inizio stagionale con i fiocchi, mettendo a segno 7 reti e sfornando 8 assist in 14 match disputati tra Serie A e Champions League. L’attaccante azzurro promette veramente bene ed ha ampi margini di miglioramento, dettagli confermati anche dal suo tecnico Luciano Spalletti e dagli stessi compagni di squadra, estasiati dalle meravigliose giocate e numeri che colleziona in campo. Ed è proprio per questo che il Napoli e Aurelio De Laurentiis hanno tra le mani un vero talento che non va assolutamente fatto scappare, anzi, il presidente non vuole farsi trovare impreparato.

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, il club di ADL sarebbe propenso a mettere sul piatto un rinnovo al georgiano programmando un adeguamento dello stipendio. Al Napoli lo stipendio lordo del talento numero 77 si aggira per una cifra vicina al milione e mezzo, sfruttando anche i benefici del Decreto Crescita. Tuttavia, De Laurentiis vuole godersi l’attaccante ex Rubin Kazan ancora per diverse stagioni e quindi si è messo già a lavoro nel pianificare un aumento di contratto. Per evitare sirene di mercato e assalti da top club, a fine stagione potrebbe già scattare un prolungamento di un ulteriore anno sul contratto di Kvaratskhelia.

